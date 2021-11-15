Шмыгаль назвал регионы, которые попадут в «красную» и «желтую» зоны карантина

https://racurs.ua/n163089-shmygal-nazval-regiony-kotorye-popadut-v-krasnuu-i-jeltuu-zony-karantina.html

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Карантин в Украине могут усилить еще в одном регионе — Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к «красной» зоне.

В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В настоящее время занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на позапрошлой неделе.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации — за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

Напомним, в Украине впервые за три месяца среднесуточное количество выписок из специализированных «ковидных» больниц превысило количество госпитализированных. В госпитали с коронавирусом привозят в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.