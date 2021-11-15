В Китае будут наказывать за преступления, совершенные собутыльниками, фото: «Китай»

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В Китае суды могут привлечь к ответственности за неспособность сопровождать человека в алкогольном опьянении в безопасное место или отправить его в больницу при необходимости.

Также к наказанию привлекут, если человек не отговорил пьяного садиться за руль. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на китайские СМИ.

Кроме того, лицо, убедившее кого-то еще больше напиться, будет нести ответственность за последствия.

Собственно, эта информация не является новой — еще в феврале Верховная народная прокуратура Китая опубликовала видео, в котором подробно описала рекомендации по связанному с употреблением алкоголя поведению. Но недавно ее начали активно распространять десятки связанных с государством СМИ и организаций на своих страницах и веб-сайтах в социальных сетях.

Что именно повлекло за собой такую реакцию, неизвестно. Однако это происходит после нескольких резонансных случаев вождения в нетрезвом состоянии, которые привлекли общенациональное внимание. В частности:

в августе пьяный мужчина, уснувший за рулем, на 40 минут перекрыл дорогу в провинции Цзянсу;

в сентябре пьяный мужчина утонул, въехав на машине в реку. Его отец подал в суд на пятерых других лиц, употреблявших алкоголь вместе с погибшим и не помешавших ему сесть в авто. В конце концов суд обязал их уплатить значительную сумму компенсации отцу погибшего;

в ноябре пьяная женщина, разбившая свой Maserati, сказала полицейским позвонить определенному лицу, чтобы решить для нее проблему. Это спровоцировало волну обсуждения в интернете вопросов о коррупции среди чиновников.

Кроме того, китайские власти в настоящее время осуществляют кампанию по борьбе с распространенной в китайской бизнес-культуре практикой употребления алкоголя. В Китае принято договариваться о контрактах и обсуждать условия соглашений в барах, употребляя большое количество алкоголя. Отказ от приглашения выпить рассматривается как крайне неуважительный жест.

Источник: Insider