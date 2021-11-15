У Китаї каратимуть за злочини, вчинені товаришами по чарці, фото: «Китай»

https://racurs.ua/ua/n163088-karaty-za-zlochyny-tovaryshiv-po-charci-vyrishyly-v-kytayi-detali.html

Ракурс

У Китаї суди можуть притягати до відповідальності за нездатність супроводити людину в алкогольному сп’янінні у безпечне місце або відправити її до лікарні за потреби.

Також до покарання залучать, якщо людина не відмовила п’яного сідати за кермо. Про це повідомляє видання Insider з посиланням на китайські ЗМІ.

Крім того, особа, яка переконала когось ще більше напитися, нестиме відповідальність за наслідки.

Власне ця інформація не є новою — ще в лютому Верховна народна прокуратура Китаю опублікувала відео, в якому детально описала рекомендації щодо пов’язаної зі вживанням алкоголю поведінки. Проте нещодавно її почали активно поширювати десятки пов’язаних з державою ЗМІ та організацій на своїх сторінках і веб-сайтах у соціальних мережах.

Що саме спричинило таку реакцію, достеменно невідомо. Проте, це відбувається після кількох резонансних випадків водіння в нетверезому стані, які привернули загальнонаціональну увагу. Зокрема:

у серпні п’яний чоловік, який заснув за кермом, на 40 хвилин перекрив дорогу в провінції Цзянсу;

у вересні п’яний чоловік потонув, в’їхавши на машині в річку. Його батько подав до суду на п’ятьох інших осіб, які вживали алкоголь разом із загиблим і не перешкодили йому сісти в авто. Зрештою, суд зобов’язав їх сплатити значну суму компенсації батькові загиблого;

у листопаді п’яна жінка, яка розбила свій Maserati, сказала поліцейським зателефонувати певній особі, щоб вирішити для неї проблему. Це спровокувало хвилю обговорення в інтернеті питань про корупцію серед чиновників.

Крім того, китайська влада зараз здійснює кампанію боротьби з поширеною у китайській бізнес-культурі практикою вживання алкоголю. У Китаї прийнято домовлятися про контракти та обговорювати умови угод у барах, вживаючи величезну кількість алкоголю. Відмова від запрошення випити розглядається як жест крайньої неповаги.

Джерело: Insider