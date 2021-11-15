Сина Каддафі хочуть не пустити на президентські вибори в Лівії

https://racurs.ua/ua/n163087-syna-kaddafi-hochut-ne-pustyty-na-prezydentski-vybory-v-liviyi.html

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Каддафі-молодшого можуть не пустити на вибори в Лівії. Головна військова прокуратура (ГВП) доручила зупинити процес реєстрації в президентських виборах сина колишнього лідера країни Муаммара Каддафі — Сейфа аль-Ісламу.

Прокуратура зазначила, що щодо сина Каддафі висунуто звинувачення в масових вбивствах людей. Про це повідомили лівійські ЗМІ.

ГВП просить виборчком зупинити процес реєстрації аль-Ісламу, доки він не буде допитаний за пред’явленими звинуваченнями.

Такий припис відправили також на адресу лідера Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфи Хафтара, який найближчим часом оголосить про намір балотуватися на виборах.

Напередодні син убитого бойовиками 10 років тому Муаммара Каддафі подав документи у відділення Верховної виборчої комісії в місті Сабху для реєстрації як кандидата на президентських виборах. Повідомлялося, що Комісія збирається винести рішення щодо кандидатури аль-Ісламу протягом чотирьох-п'яти днів.

Муаммар Каддафі загинув у жовтні 2011 року, з 2014 видачі Саїфа аль-Ісламу вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд. Вибори в Лівії мають відбутися вже в грудні 2021 року, проте їхне проведення під питанням, оскільки конкуруючі політичні сили досі не дійшли згоди щодо правил голосування.