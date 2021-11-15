Сына Каддафи хотят не пустить на президентские выборы в Ливии

Сын Каддафи. Фото: istock

https://racurs.ua/n163087-syna-kaddafi-hotyat-ne-pustit-na-prezidentskie-vybory-v-livii.html

Ракурс

Каддафи-младшего могут не пустить на выборы в Ливии. Главная военная прокуратура (ГВП) поручила остановить процесс регистрации в президентских выборах сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама.

Прокуратура отметила, что в отношении сына Каддафи выдвинуты обвинения в массовых убийствах людей. Об этом сообщили ливийские СМИ.

ГВП просит избирком остановить процесс регистрации аль-Ислама, пока он не будет допрошен по предъявленным обвинениям.

Такое же предписание отправили в адрес лидера Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который в ближайшее время объявит о намерении баллотироваться на выборах.

Накануне сын убитого боевиками 10 лет назад Муаммара Каддафи подал документы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабхе для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Сообщалось, что Комиссия собирается вынести решение по кандидатуре аль-Ислама в течение четырех-пяти дней.

Муаммар Каддафи погиб в октябре 2011 года, с 2014 выдачи Саифа аль-Ислама требует от Ливии Международный уголовный суд. Выборы в Ливии должны состояться уже в декабре 2021 года, однако их проведение под вопросом, поскольку конкурирующие политические силы до сих пор не пришли к согласию о правилах голосования.