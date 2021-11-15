Макрон изменил цвета государственного флага Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок синего цвета на государственном флаге Франции.

Теперь синяя полоска на флаге будет темнее, чем раньше. Макрон объяснил свое решение тем, что хотел вернуть стране символ Французской революции, произошедшей в 1789 году (триколор Франция приняла в 1793 году).

Во многих французских государственных учреждениях и до решения Макрона вывешивался флаг с более темным оттенком синего. Такой же вариант флага использовали Военно-морские силы Франции, сообщает Le Parisien.

В 1976 году темный оттенок был заменен президентом Жискаром д’Эстеном на светлый, чтобы соответствовать синему флагу Евросоюза. Такое решение было частично эстетическим, поскольку французский и европейский флаги часто развеваются вместе.

При этом Елисейский дворец публично не объявлял о смене флагов, отмечает радиостанция Europe 1.

Решение об изменении цветов флага было принято летом 2020 года. В Елисейском дворце проходили дебаты — некоторые из их участников называли такой цвет «безобразным», а также говорили, что новый флаг эстетически конфликтует с флагом ЕС.

Французские власти утверждают, что смена флага не является жестом против членства в Европейском союзе.

Существуют разные трактовки происхождения цветов французского флага. Синий отождествляется со святым Мартином, покровителем Франции, а красный — с христианским святым Сен-Дени, обезглавленным за его веру. Белый цвет, в свою очередь, считается «древним французским цветом». В революционную эпоху французские революционеры использовали эти цвета для униформы своих приверженцев.

Официальная версия французского правительства свидетельствует, что белый цвет был цветом королей, а синий и красный — городским цветом Парижа.

Кроме того, цвета французского флага могут означать национальный девиз: liberté (свобода — синий), égalité (равенство — белый) и fraternité (братство — красный).

Источник: Le Parisien