Проверку ковид-сертификатов в общественных местах обжаловали в ОАСК

Проверку ковид-сертификатов в общественных местах обжаловали в ОАСКhttps://racurs.ua/n163085-proverku-kovid-sertifikatov-v-obschestvennyh-mestah-objalovali-v-oask.htmlРакурс
Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу об обжаловании проверки сертификатов вакцинации от коронавируса в общественных местах.
С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе обратился житель Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.
Истец просит суд отменить постановление, согласно которому полицейские или должностные лица могут проводить выборочную проверку документов в заведениях питания или транспорте.
Среди других требований — взыскать с казначейской службы 1 млн грн морального ущерба в пользу истца.
Суд принял рассмотрение дела по правилам общего искового производства и назначил предварительное заседание на 8 декабря.
Напомним, ранее Окружной суд открыл производство по делу о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.