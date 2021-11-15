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Ракурс
Проверку ковид-сертификатов в общественных местах обжаловали в ОАСК. Фото: Главком

Проверку ковид-сертификатов в общественных местах обжаловали в ОАСК

15 ноя 2021, 16:40
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Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу об обжаловании проверки сертификатов вакцинации от коронавируса в общественных местах.

С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе обратился житель Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Истец просит суд отменить постановление, согласно которому полицейские или должностные лица могут проводить выборочную проверку документов в заведениях питания или транспорте.

Среди других требований — взыскать с казначейской службы 1 млн грн морального ущерба в пользу истца.


Суд принял рассмотрение дела по правилам общего искового производства и назначил предварительное заседание на 8 декабря.

Напомним, ранее Окружной суд открыл производство по делу о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Источник: Ракурс


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