Проверку ковид-сертификатов в общественных местах обжаловали в ОАСК. Фото: Главком

https://racurs.ua/n163085-proverku-kovid-sertifikatov-v-obschestvennyh-mestah-objalovali-v-oask.html

Ракурс

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу об обжаловании проверки сертификатов вакцинации от коронавируса в общественных местах.

С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе обратился житель Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Истец просит суд отменить постановление, согласно которому полицейские или должностные лица могут проводить выборочную проверку документов в заведениях питания или транспорте.

Среди других требований — взыскать с казначейской службы 1 млн грн морального ущерба в пользу истца.

Суд принял рассмотрение дела по правилам общего искового производства и назначил предварительное заседание на 8 декабря.

Напомним, ранее Окружной суд открыл производство по делу о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.