Перевірку ковід-сертифікатів у громадських місцях оскаржили в ОАСК

Перевірку ковід-сертифікатів у громадських місцях оскаржили в ОАСКhttps://racurs.ua/ua/n163085-perevirku-kovid-sertyfikativ-u-gromadskyh-miscyah-oskarjyly-v-oask.htmlРакурс
Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі щодо оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу у громадських місцях.
З відповідним позовом до Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби звернувся житель Миколаєва. Про це повідомили у прес-службі ОАСК.
Позивач просить суд скасувати постанову, згідно з якою поліцейські чи посадові особи можуть проводити вибіркову перевірку документів у закладах харчування чи транспорті.
Серед інших вимог — стягнути з казначейської служби 1 млн грн моральної шкоди на користь позивача.
Суд ухвалив розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 8 грудня.
Нагадаємо, раніше Окружний суд відкрив провадження в справі за позовом про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.