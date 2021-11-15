Перевірку ковід-сертифікатів у громадських місцях оскаржили в ОАСК. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n163085-perevirku-kovid-sertyfikativ-u-gromadskyh-miscyah-oskarjyly-v-oask.html

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Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі щодо оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу у громадських місцях.

З відповідним позовом до Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби звернувся житель Миколаєва. Про це повідомили у прес-службі ОАСК.

Позивач просить суд скасувати постанову, згідно з якою поліцейські чи посадові особи можуть проводити вибіркову перевірку документів у закладах харчування чи транспорті.

Серед інших вимог — стягнути з казначейської служби 1 млн грн моральної шкоди на користь позивача.

Суд ухвалив розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 8 грудня.

Нагадаємо, раніше Окружний суд відкрив провадження в справі за позовом про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.