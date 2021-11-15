Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Перевірку ковід-сертифікатів у громадських місцях оскаржили в ОАСК. Фото: Главком

Перевірку ковід-сертифікатів у громадських місцях оскаржили в ОАСК

15 лис 2021, 16:40
999

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі щодо оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу у громадських місцях.

З відповідним позовом до Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби звернувся житель Миколаєва. Про це повідомили у прес-службі ОАСК.

Позивач просить суд скасувати постанову, згідно з якою поліцейські чи посадові особи можуть проводити вибіркову перевірку документів у закладах харчування чи транспорті.

Серед інших вимог — стягнути з казначейської служби 1 млн грн моральної шкоди на користь позивача.


Суд ухвалив розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 8 грудня.

Нагадаємо, раніше Окружний суд відкрив провадження в справі за позовом про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів