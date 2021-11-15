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В Україні 16 листопада опади не очікуються, фото:

Туманно і без опадів — погода в Україні на 16 листопада (КАРТА)

15 лис 2021, 16:17
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Погода в Україні 16 листопада очікується без опадів.

Водночас вночі у західних та північних областях місцями можливий туман. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі о 14:00 16 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Києві 16 листопада буде з мінливою хмарністю без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −3…−5°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 16 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові також передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 16 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — +3…+5°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 16 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде ясною, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −5…−7° вночі та +1…+3° вдень. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 16 листопада, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 16 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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