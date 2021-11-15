Інноваційну COVID-вакцину у формі пластиру випробують у Швейцарії

Вакцина. фото: istock

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У Швейцарії пройдуть клінічні випробування коронавірусної вакцини, що генерує T-клітинну відповідь без створення антитіл. Про це повідомляє компанія Emergex, яка розробила препарат.

Вакцина випускатиметься у форматі пластиру з мікроголками, а також дозволить створити стійкий до мутацій коронавірусу імунітет. Така форма введення дозволяє зберігати її за кімнатної температури упродовж трьох місяців. Нові випробування охоплять 26 осіб і дозволять перевірити ефективність різних дозувань препарату.

Компанія Emergex з 2016 року розробляє вакцини, які генерують лише клітинну імунну відповідь. Вчені створили вакцини від грипу, лихоманки Зіка та лихоманки Ебола. З початку пандемії вони зайнялися вакциною від коронавірусу, побудованої за таким принципом.

До складу препарату входять частинки золота, вкриті білками, які запускають відповідь CD8+ T-лімфоцитів. Також використовуються консервативні антигени коронавірусу, щоби зробити її захист стійким до мутацій.

Клінічні випробування препарату розпочнуться в січні 2022 року. Вчені розраховують розпочати масове виробництво вакцини до 2025 року. Медики вважають, що препарат може стати гарним доповненням до існуючих вакцин, зокрема, у випадку комбінування різних препаратів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу, яку можна вдихати, було винайдено вченими в Китаї. Перший у світі інгаляційний препарат від інфекції презентували на півдні Китаю під час міжнародної виставки в місті Хайкоу.