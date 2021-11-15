Порожні стільці виставили в центрі Києва, щоб підтримати в'язнів Кремля. Фото: Суспільне

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У Києві на Софійській площі почалась акція «Порожні стільці» на підтримку в’язнів Кремля.

На площі створили символічну інсталяцію з порожніх стільців, які нагадують про ув’язнених українців, пише «Суспільне».

Власні листи до ув’язнених прочитали співачка Христина Соловій, акторка Рима Зюбіна, колишній політв’язень та журналіст Микола Семена, акторка Наталя Сумська, режисер Ірина Цілик.

За останніми даними, щонайменше 300 українців перебувають у полоні на Донбасі, ще 127 — у в’язницях Росії та Криму.

Христина Соловій написала листа до ув’язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка. Співачка зазначила, що листи, які пише журналіст, «змушують здригатися від жаху» та подякувала йому за сміливість.

Наталія Сумська звернулася до політв’язня Нарімана Джеляла, побажавши йому якнайшвидше повернутися у свою домівку. Слова підтримки в’язням Кремля виразив і Микола Семена.

Джерело: «Суспільне»