Пустые стулья выставили в центре Киева, чтобы поддержать узников Кремля

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Ракурс

В Киеве на Софийской площади началась акция «Пусты стулья» в поддержку узников Кремля.

На площади создали символическую инсталляцию из пустых стульев, напоминающих о заключенных украинцах, пишет «Суспільне».

Собственные письма к заключенным прочитали певица Кристина Соловий, актриса Рима Зюбина, бывший политзаключенный и журналист Николай Семена, актриса Наталья Сумская, режиссер Ирина Цилык.

По последним данным, по меньшей мере 300 украинцев находятся в плену на Донбассе, еще 127 — в тюрьмах России и Крыма.

Кристина Соловой написала письмо к заключенному в Крыму журналисту Владиславу Есипенко. Певица отметила, что письма, которые пишет журналист, «заставляют вздрагивать от ужаса» и поблагодарила его за смелость.

Наталья Сумская обратилась к политзаключенному Нариману Джелялу, пожелав ему как можно быстрее вернуться в свой дом. Слова поддержки узникам Кремля выразил и Николай Семена.

Источник:«Суспільне»