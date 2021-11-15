Иловайск. Фото: istock

https://racurs.ua/n163081-ilovayskiy-kotel-v-rade-nazvali-prichinu-tragedii.html

Ракурс

Иловайский котел в августе 2014 года случился из-за плохой организации обороны страны.

Такое заявление сделала Временная следственная комиссия Верховной Рады, отчет которой зачитала на брифинге заместитель главы Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

Также комиссия определила факторы, которые в значительной степени повлияли на события августа 2014 года. Среди них:

невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

непринятие политическим и военным руководством мер по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

В частности, отмечается, что руководство Минобороны и Генштаба времен трагедии «системно блокировало работу предыдущей ВСК».

Напомним, ранее мы сообщали, что следствие по делу об Иловайской трагедии 2014 года считает, что кадровые российские офицеры умышленно завели подразделения Вооруженных сил Украины в засады в коридоре безопасности и расстреляли колонну.