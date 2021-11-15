Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась, фото: Nexta

Тысячи мигрантов пришли на пограничный КПП — поляки готовятся к штурму (ВИДЕО)

15 ноя 2021, 15:35
999

Тысячи нелегальных мигрантов сегодня, 15 ноября, собрались на автомобильном пункте пропуска «Брузги — Кузница» на беларуско-польской границе.

Толпа окружила КПП и требует пропустить их через внешнюю границу Евросоюза. Об этом сообщает беларуский оппозиционный Telegram-канал Nexta.

По информации издания, мигранты ждут мифического «автобуса из Германии», который им пообещали беларуские власти. В Германии эту информацию опровергли.

Отмечается, что беларуские силовики формируют заградительный отряд, чтобы отрезать мигрантам возможность отступить вглубь территории Беларуси.

Фото: Nexta

Со своей стороны, польские пограничники сообщают, что возле этого пункта пропуска ведет дежурство боевой вертолет, а также установлен водомет.

Кроме того, польские пограничники обратились к беларуским с призывом пожалеть мигрантов.

Ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти! Соседи! Беларусы! Очень вас просим: опомнитесь! Неужели вы после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? — такое обращение транслируется в приграничной зоне через мегафоны.

В Минобороны Польши утверждают, что переселение мигрантов из временного лагеря, обустроенного ранее на границе, на КПП — это плановая операция беларуских служб. В частности, ведомство опубликовало фото машины, с которой координировались действия мигрантов.

Ранее были опубликованы кадры, на которых можно увидеть, что идущую в «Брузги» колонну мигрантов сопровождают люди в военной форме.


По свидетельствам очевидцев, пограничный лагерь опустел.

Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе с беларуской стороны. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой, — отмечает пресс-служба Минобороны Польши.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров