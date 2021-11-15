Ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась, фото: Nexta

https://racurs.ua/n163080-tysyachi-migrantov-prishli-na-pogranichnyy-kpp-v-polshe-ojidaut-shturma-video.html

Ракурс

Тысячи нелегальных мигрантов сегодня, 15 ноября, собрались на автомобильном пункте пропуска «Брузги — Кузница» на беларуско-польской границе.

Толпа окружила КПП и требует пропустить их через внешнюю границу Евросоюза. Об этом сообщает беларуский оппозиционный Telegram-канал Nexta.

По информации издания, мигранты ждут мифического «автобуса из Германии», который им пообещали беларуские власти. В Германии эту информацию опровергли.

Отмечается, что беларуские силовики формируют заградительный отряд, чтобы отрезать мигрантам возможность отступить вглубь территории Беларуси.

Со своей стороны, польские пограничники сообщают, что возле этого пункта пропуска ведет дежурство боевой вертолет, а также установлен водомет.

Кроме того, польские пограничники обратились к беларуским с призывом пожалеть мигрантов.

Ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти! Соседи! Беларусы! Очень вас просим: опомнитесь! Неужели вы после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? — такое обращение транслируется в приграничной зоне через мегафоны.

В Минобороны Польши утверждают, что переселение мигрантов из временного лагеря, обустроенного ранее на границе, на КПП — это плановая операция беларуских служб. В частности, ведомство опубликовало фото машины, с которой координировались действия мигрантов.

Ранее были опубликованы кадры, на которых можно увидеть, что идущую в «Брузги» колонну мигрантов сопровождают люди в военной форме.

По свидетельствам очевидцев, пограничный лагерь опустел.

Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе с беларуской стороны. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой, — отмечает пресс-служба Минобороны Польши.