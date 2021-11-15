Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострилася, фото: Nexta

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Ракурс

Тисячі нелегальних мігрантів сьогодні, 15 листопада, зібралися на автомобільному пункті пропуску «Брузги — Кузніца» на білорусько-польському кордоні.

Натовп оточив КПП і вимагає пропустити їх через зовнішній кордон Євросоюзу. Про це повідомляє білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta.

За інформацією видання, мігранти чекають на міфічний «автобус з Німеччини», який їм пообіцяла білоруська влада. У Німеччині цю інформацію спростували.

Зазначається, що білоруські силовики, формують «загороджувальний загін», щоб відрізати мігрантам можливість відступити вглиб території Білорусі.

Зі свого боку, польські прикордонники повідомляють, що біля цього пункту пропуску веде чергування бойовий вертоліт, а також встановлений водомет.

Крім того, польські прикордонники звернулися до білоруських із закликом пожаліти мігрантів.

Ніщо не виправдає того, що страждають жінки та діти. Дозвольте їм піти звідси! Сусіди! Білоруси! Дуже вас просимо: схаменіться! Невже ви після всього цього зможете подивитися в очі своїм дружинам і дітям? — таке звернення транслюється у прикордонній зоні через мегафони.

У Міноборони Польщі стверджують, що переселення мігрантів із тимчасового табору, облаштованого раніше на кордоні, на КПП — це планова операція білоруських служб. Зокрема, відомство опублікувало фото машини, з якої координувалися дії мігрантів.

Раніше також були опубліковані кадри, на яких можна побачити, що колону мігрантів, котра йде до «Брузги», супроводжують люди у військовій формі.

За свідченнями очевидців, прикордонний табір спорожнів.