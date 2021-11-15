Революційна ін’єкція вилікувала параліч у гризунів. Фото: nauka.ua

https://racurs.ua/ua/n163078-revoluciyna-iniekciya-vylikuvala-paralich-ta-dopomogla-gryzunam-staty-na-nogy.html

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Параліч спинного мозку вдалося вилікувати завдяки всього одній ін'єкції революційного препарату.

Правда, вилікувати довелося поки тільки мишей. У пошкоджені тканини гризунів вводили рідкий препарат, який потім перетворювався в складну мережу нановолокон, що імітують позаклітинний матрикс спинного мозку. Після цього суміш синтетичних матеріалів взаємодіяла з клітинами й сприяла їх загоєнню. Про це повідомляє видання Science.

Здатність ходити відновлювалася поступово, а на ноги гризуни стали через чотири тижні після уколу. За словами науковців, нановолокна біорозкладаються в тілі на поживні речовини. Ці речовини спершу поглинають клітини, а потім виводяться з організму за 12 тижнів.

Автори розробки припускають, що їхній препарат може допомогти запобігти паралічу після аварій, падінь, внаслідок спортивних травм та вогнепальних поранень.

Наше дослідження спрямоване на пошук терапії, яка може запобігти паралічу у людей після серйозної травми або хвороби, — зазначають дослідники.



Нагадаємо, іспанські вчені поставили під сумнів поширену думку про вплив так званого «хорошого» холестерину на зниження ризику серцево-судинних захворювань. Експерти кажуть, що не весь такий холестерин є корисним для здоров’я.

Джерело: Science