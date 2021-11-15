Революционная инъекция вылечила паралич у грызунов. Фото: nauka.ua

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Ракурс

Паралич спинного мозга удалось вылечить благодаря всего одной инъекции революционного препарата.

Правда, вылечить пришлось пока только мышей. В поврежденные ткани грызунов вводили жидкий препарат, который затем превращался в сложную сеть нановолокон, что имитируют внеклеточный матрикс спинного мозга. После этого смесь синтетических материалов взаимодействовала с клетками и способствовала их заживлению. Об этом сообщает издание Science.

Способность ходить восстанавливалась постепенно, а на ноги грызуны стали через четыре недели после укола. По словам ученых, нановолокна биоразлагаются в теле на питательные вещества. Эти вещества сперва поглощают клетки, а затем выводятся из организма через 12 недель.

Авторы разработки предполагают, что их препарат может помочь предотвратить паралич после аварий, падений, вследствие спортивных травм и огнестрельных ранений.

Наше исследование направлено на поиск терапии, которая может предотвратить паралич у людей после серьезной травмы или болезни, — отмечают исследователи.



Напомним, испанские ученые поставили под сомнение распространенное мнение о влиянии так называемого «хорошего» холестерина на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты говорят, что не весь такой холестерин является полезным для здоровья.

Источник: Science