Революционная инъекция вылечила паралич и помогла грызунам встать на ногиhttps://racurs.ua/n163078-revolucionnaya-inekciya-vylechila-paralich-i-pomogla-gryzunam-vstat-na-nogi.htmlРакурс
Паралич спинного мозга удалось вылечить благодаря всего одной инъекции революционного препарата.
Правда, вылечить пришлось пока только мышей. В поврежденные ткани грызунов вводили жидкий препарат, который затем превращался в сложную сеть нановолокон, что имитируют внеклеточный матрикс спинного мозга. После этого смесь синтетических материалов взаимодействовала с клетками и способствовала их заживлению. Об этом сообщает издание Science.
Способность ходить восстанавливалась постепенно, а на ноги грызуны стали через четыре недели после укола. По словам ученых, нановолокна биоразлагаются в теле на питательные вещества. Эти вещества сперва поглощают клетки, а затем выводятся из организма через 12 недель.
Авторы разработки предполагают, что их препарат может помочь предотвратить паралич после аварий, падений, вследствие спортивных травм и огнестрельных ранений.
Наше исследование направлено на поиск терапии, которая может предотвратить паралич у людей после серьезной травмы или болезни, — отмечают исследователи.
Напомним, испанские ученые поставили под сомнение распространенное мнение о влиянии так называемого «хорошего» холестерина на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты говорят, что не весь такой холестерин является полезным для здоровья.
Источник: Science