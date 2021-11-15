Съемки в Киеве. Фото: Новое время

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В Украине сняли индийский блокбастер — съемки фильма под рабочим названием RRR (абревиатура от начальных букв имен режиссера и главных актеров) проходили на киностудии Victoria Film Studios и в исторических зданиях Киева.

В частности, съемку проводили в Межигорье и в Мариинском дворце. Об этом сообщает «Новое время».

Фильм с бюджетом 56 млн дол. снимается на языке телугу и принадлежит к Толливуду — сегменту южноиндийской киноиндустрии. Это историческая драма, события которой разворачиваются в 1920-х годах, когда Индия была колонией Великобритании. Главные герои — два революционера, противостоящих как британской администрации, так и местному правителю.

Сцена перед Мариинским дворцом была одной из самых массовых и сложных — в ней приняли участие 300 актеров массовки, оркестр и более 50 танцоров. Все — в исторических костюмах и гриме. К сцене привлекли украинских актеров и танцовщиков, а над хореографией работали Елена Шоптенко и Максим Леонов. Также в съемке принял участие британский актор Рэй Стивенсон. Премьера фильма намечена на 7 января 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на Софийской площади без согласования с городом проводились экстремальные съемки с автомобильным дрифтом. В результате следами от шин была загрязнена брусчатка. Кроме того, эти съемки создавали угрозу пешеходам.

Источник: Новое время