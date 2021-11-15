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Стало известно, сколько украинцев умерло из-за вакцинации. Фото: istock

Стало известно, сколько украинцев умерло из-за вакцинации

15 ноя 2021, 14:52
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — пока ни один человек не умер непосредственно из-за вакцины.

Подавляющее большинство неблагоприятных событий после иммунизации (НППИ) — это легкие случаи, а все расследования смертей не выявили связи с вакцинацией. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Главком».

По его словам, сейчас в Украине работает эффективная система фармакологического надзора за НППИ в электронном формате.

Около 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество — это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это те случаи, когда человек имел прививку в анамнезе, и он умер в течение 30 дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию, — рассказал Кузин.

Научно доказанных данных о том, какие вакцины переносятся пациентами лучше или хуже нет, поскольку речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат, а реакция может быть на любую прививку, не только от Covid-19.

В общей сложности CoviShield с начала вакцинальной кампании дала где-то 0,02% неблагоприятных случаев от общего количества сообщений о таких случаях после прививки. Вакцина CoronaVac — где-то 0,08%. Вакцина Pfizer — 0,01%, AstraZeneca — 0,02%, Moderna — 0,01−0,02%.


Напомним, ранее мы сообщали, что в перечень профессий для обязательной вакцинации внесут медиков.

Источник: Главком

Источник: Ракурс


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