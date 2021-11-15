Стало відомо, скільки українців померли через вакцинацію

Стало відомо, скільки людей померли через вакцинацію. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — наразі жодна людина не померла безпосередньо через вакцину.

Переважна більшість несприятливих подій після імунізації (НППІ) — це легкі випадки, а всі розслідування смертей не виявили зв’язку з вакцинацією. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «Главком».

За його словами, наразі в Україні працює ефективна система фармакологічного нагляду за НППІ в електронному форматі.

Десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість — це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню, — розповів Кузін.

Науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше немає, оскільки йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат, а реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від Covid-19.

Загалом CoviShield з початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac — десь 0,08%. Вакцина Pfizer — 0,01%, AstraZeneca — 0,02%, Moderna — 0,01−0,02%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до переліку професій для обов’язкової вакцинації внесуть медиків.

Джерело: Главком