У Європі знову зросли ціни на газ

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Ціни на газ у Європі зросли до 962 дол. США за тисячу кубометрів після відмови російського газового монополіста «Газпрому» бронювати на грудень газогін «Ямал-Європа».

Сьогодні, 15 листопада, вранці торги розпочалися на позначці 947 дол. США. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на дані торгів на біржі ICE Futures.

Раніше стало відомо, що «Газпром» відмовився бронювати на грудень додаткові транзитні потужності через Україну та також зовсім не бронював транзитну потужність газопроводу «Ямал-Європа». У такому ж форматі завершилися й аукціони на жовтень та листопад.

Такі дії «Газпрому» дуже впливають на ціну газу.

У «Газпромі» зазначають, що в Європі вже витратили 6,6% газу, накопиченого влітку у підземних сховищах. Зокрема, у період з 1 по 5 листопада відбирання газу відбувалося рекордними за багато років темпами.

Джерело: «Інтерфакс»