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Ракурс
Ремонт дороги в Києві. Фото: КМДА

У центрі Києва заблокували на три тижні рух важливою автодорогою (КАРТА)

15 лис 2021, 14:36
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Ремонт важливої автодороги у Києві спровокує обмеження в русі автомобільного транспорту.

На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською та Саксаганського. Через роботи буде частково обмежено рух транспорту до 6 грудня. Про це 15 листопада повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» у Facebook.

Як відомо, ремонт шляхопроводу на вулиці Льва Толстого у Києві розпочався у квітні цього року. Під час реконструкції замінюють монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів, укладають новий асфальт, встановлюють нові деформаційні шви, перильне та бар'єрне огородження й наносять нову гідроізоляцію. Раніше в Київській міській державній адміністрації заявляли, що ремонт автодороги можуть завершити до кінця 2021 року.

Ремонтуватимуть вулицю Льва Толстого. Карта: Київавтодор


Ремонтуватимуть вулицю Льва Толстого. Скріншот з Гугл мепс

Нагадаємо, влада Києва пообіцяла відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській.

Джерело: Ракурс


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