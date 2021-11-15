Ремонт дороги в Києві. Фото: КМДА

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Ремонт важливої автодороги у Києві спровокує обмеження в русі автомобільного транспорту.

На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською та Саксаганського. Через роботи буде частково обмежено рух транспорту до 6 грудня. Про це 15 листопада повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» у Facebook.

Як відомо, ремонт шляхопроводу на вулиці Льва Толстого у Києві розпочався у квітні цього року. Під час реконструкції замінюють монолітну плиту проїжджої частини та тротуарів, укладають новий асфальт, встановлюють нові деформаційні шви, перильне та бар'єрне огородження й наносять нову гідроізоляцію. Раніше в Київській міській державній адміністрації заявляли, що ремонт автодороги можуть завершити до кінця 2021 року.

Нагадаємо, влада Києва пообіцяла відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській.