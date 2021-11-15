Ремонт дороги в Киеве. Фото: КГГА

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Ремонт важной автодороги в Киеве спровоцирует ограничения в движении автомобильного транспорта.

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта. Сейчас работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского. Из-за работ будет частично ограничено движение транспорта до 6 декабря. Об этом 15 ноября сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.

Как известно, ремонт путепровода на улице Льва Толстого в Киеве начался в апреле этого года. Во время реконструкции заменяют монолитную плиту проезжей части и тротуаров, укладывают новый асфальт, устанавливают новые деформационные швы, перильное и барьерное ограждения и наносят новую гидроизоляцию. Ранее в Киевской городской государственной администрации заявляли, что ремонт автодороги могут завершить до конца 2021 года.

Напомним, власти Киева пообещали открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской.