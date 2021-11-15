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Ракурс
Ремонт дороги в Киеве. Фото: КГГА

В центре Киева заблокировали на три недели движение по важной автодороге (КАРТА)

15 ноя 2021, 14:36
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Ремонт важной автодороги в Киеве спровоцирует ограничения в движении автомобильного транспорта.

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта. Сейчас работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского. Из-за работ будет частично ограничено движение транспорта до 6 декабря. Об этом 15 ноября сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.

Как известно, ремонт путепровода на улице Льва Толстого в Киеве начался в апреле этого года. Во время реконструкции заменяют монолитную плиту проезжей части и тротуаров, укладывают новый асфальт, устанавливают новые деформационные швы, перильное и барьерное ограждения и наносят новую гидроизоляцию. Ранее в Киевской городской государственной администрации заявляли, что ремонт автодороги могут завершить до конца 2021 года.

Ремонтировать улицу Льва Толстого. Карта: Киевавтодор


Ремонтировать улицу Льва Толстого. Скриншот из Гугл мепс

Напомним, власти Киева пообещали открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской.

Источник: Ракурс


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