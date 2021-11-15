В Европе снова выросли цены на газ

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Ракурс

Цены на газ в Европе выросли до 962 долларов. США за тысячу кубометров после отказа российского газового монополиста «Газпрома» бронировать на декабрь газопровод «Ямал-Европа».

Сегодня, 15 ноября, утром торги начались на отметке 947 долларов. США. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов на бирже ICE Futures.

Ранее стало известно, что «Газпром» отказался бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности через Украину, а также совсем не бронировал транзитную мощность газопровода «Ямал-Европа». В том же формате завершились и аукционы на октябрь и ноябрь.

Такие действия «Газпрома» оказывают большое влияние на цену газа.

В «Газпроме» отмечают, что в Европе уже потратили 6,6% газа, накопленного летом в подземных хранилищах. В частности, в период с 1 по 5 ноября отбор газа происходил рекордными за многие годы темпами.

Источник: «Интерфакс»