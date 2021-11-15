Зйомки у Києві. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n163079-indiyskyy-blokbaster-znyaly-v-mariyinskomu-palaci-i-mejygir-yi-foto-video.html

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В Україні зняли індійський блокбастер — зйомки фільму під робочою назвою «RRR» (абревіатура від початкових літер імен режисера й головних акторів) проходили на кіностудії Victoria Film Studios і в історичних будівлях Києва.

Зокрема, фільмування здійснювали в Межигір’ї та в Маріїнському палаці. Про це повідомляє «Новое время».

Фільм із бюджетом 56 млн дол. знімається мовою телугу й належить до Толлівуду — сегменту південноіндійської кіноіндустрії. Це історична драма, події якої розгортаються у 1920-х роках, коли Індія була колонією Великої Британії. Головні герої — двоє революціонерів, які протистоять як британській адміністрації, так і місцевому правителю.

Сцена перед Маріїнським палацом була однією з наймасовіших і найскладніших — у ній узяли участь 300 акторів масовки, оркестр і понад 50 танцівників. Усі — в історичних костюмах і гримі. До сцени залучили українських акторів і танцівників, а над хореографією працювали Олена Шоптенко та Максим Леонов. Також у зніманні взяв участь британський актор Рей Стівенсон. Прем'єра фільму запланована на 7 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на Софійській площі без узгодження з містом проводили екстремальні зйомки з автомобільним дрифтом. У результаті слідами від шин було забруднено бруківку. Крім того, ці фільмування створювали загрозу для пішоходів.

Джерело: Новое время