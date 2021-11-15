Іловайськ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163081-ilovayskyy-kotel-u-radi-nazvaly-prychynu-tragediyi.html

Ракурс

Іловайський котел у серпні 2014 року трапився через погану організацію оборони країни.

Таку заяву зробила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку зачитала на брифінгу заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла.

Також комісія визначила чинники, які значною мірою зумовили події серпня 2014 року. Серед них:

невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення й дії політичного і військового керівництва;

невжиття політичним і військовим керівництвом заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

Зокрема наголошується, що керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії «системно блокувало роботу попередньої ТСК».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідство в справі про Іловайську трагедію 2014 року вважає, що кадрові російські офіцери умисно завели підрозділи Збройних сил України в засідки в коридорі безпеки та розстріляли колону.