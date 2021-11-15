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Іловайськ. Фото: istock
Іловайський котел — у Раді назвали причину трагедіїhttps://racurs.ua/ua/n163081-ilovayskyy-kotel-u-radi-nazvaly-prychynu-tragediyi.htmlРакурс
Іловайський котел у серпні 2014 року трапився через погану організацію оборони країни.
Таку заяву зробила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку зачитала на брифінгу заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла.
Також комісія визначила чинники, які значною мірою зумовили події серпня 2014 року. Серед них:
- невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;
- помилкові кадрові рішення й дії політичного і військового керівництва;
- невжиття політичним і військовим керівництвом заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.
Зокрема наголошується, що керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії «системно блокувало роботу попередньої ТСК».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідство в справі про Іловайську трагедію 2014 року вважає, що кадрові російські офіцери умисно завели підрозділи Збройних сил України в засідки в коридорі безпеки та розстріляли колону.
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