Инновационную COVID-вакцину в форме пластыря испытают в Швейцарии

Вакцина. Фото: istock

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В Швейцарии пройдут клинические испытания коронавирусной вакцины, генерирующей T-клеточный ответ без создания антител. Об этом сообщает компания Еmergex, разработавшая препарат.

Вакцина будет выпускаться в формате пластыря с микроиглами, а также позволит создать устойчивый к мутациям коронавируса иммунитет. Такая форма введения позволяет хранить ее при комнатной температуре в течение трех месяцев. Новые испытания охватят 26 человек и позволят проверить эффективность разных дозировок препарата.

Компания Emergex с 2016 года разрабатывает вакцины, генерирующие только клеточный иммунный ответ. Ученые создали вакцины от гриппа, лихорадки Зика и лихорадки Эбола. С началом пандемии они занялись вакциной от коронавируса, построенной по такому же принципу.

В состав препарата входят частицы золота, покрытые белками и запускающими ответ CD8+ T-лимфоцитов. Также используются консервативные антигены коронавируса, чтобы сделать ее защиту устойчивой к мутациям.

Клинические испытания препарата начнутся в январе 2022 года. Ученые рассчитывают начать массовое производство вакцины к 2025 году. Медики считают, что препарат может стать хорошим дополнением к уже существующим вакцинам, в том числе при комбинировании разных препаратов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую можно вдыхать, была изобретена учеными в Китае. Первый в мире ингаляционный препарат от инфекции презентовали на юге Китая во время международной выставки в городе Хайкоу.