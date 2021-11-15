В Украине 16 ноября осадки не ожидаются, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 16 ноября ожидается без осадков.

Ночью в западных и северных областях местами возможен туман. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 16 ноября будет с переменной облачностью без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −3…−5°, днем поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +4…+6°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут −1…+1°, днем — +3…+5°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет ясной, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −5…−7° ночью и +1…+3° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo