Макрон змінив кольори державного прапора Франції, фото - Укрінформ

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Президент Франції Еммануель Макрон змінив відтінок синього кольору на державному прапорі Франції.

Тепер синя смужка на прапорі буде темнішою, ніж раніше. Макрон пояснив своє рішення тим, що хотів повернути країні символ Французької революції, яка відбулася у 1789 році (триколор Франція прийняла у 1793 році).

У багатьох французьких державних установах і до рішення Макрона вивішувався прапор із темнішим відтінком синього. Такий самий варіант прапора використовували Військово-морські сили Франції, повідомляє Le Parisien.

У 1976 році темний відтінок було замінено президентом Жискаром д’Естеном на світліший, щоб відповідати синьому прапору Євросоюзу. Таке рішення було частково естетичним, оскільки французький та європейський прапори часто майорять разом.

При цьому Єлисейський палац публічно не оголошував про зміну прапорів, зазначає радіостанція Europe 1.

Рішення про зміну кольорів прапора ухвалили влітку 2020 року. У Єлисейському палаці проходили дебати — деякі з їхніх учасників називали такий колір «потворним», а також казали, що новий прапор естетично конфліктує із прапором ЄС.

Французька влада стверджує, що зміна прапора не є жестом проти членства у Європейському союзі.

Існують різні трактування походження кольорів французького прапора. Наприклад, синій ототожнюється зі святим Мартіном, покровителем Франції, а червоний — із християнським святим Сен-Дені, якого обезголовили за його віру. Білий колір, у свою чергу, вважається «стародавнім французьким кольором». У революційну епоху французькі революціонери використовували ці кольори для уніформи своїх прибічників.

Офіційна версія французького уряду свідчить, що білий колір був кольором королів, а синій і червоний — міськими кольорами Парижа.

Крім того, кольори французького прапора можуть означати національний девіз: liberté (свобода — синій), égalité (рівність — білий) та fraternité (братство — червоний).

Джерело: Le Parisien