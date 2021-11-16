«Красная» Украина – суровый карантин введен в 18 регионах. Фото: bazarmedia.info

https://racurs.ua/n163114-krasnaya-ukraina-surovyy-karantin-vveden-v-18-regionah-karta.html

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Карантин в Украине ужесточили до максимума в 18 регионах. «Красная» зона карантина введена в Киеве и 17 областях.

Туда входят Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области. В то же время к «оранжевой» зоне отнесли Винницкую, Закарпатскую, Полтавскую, Харьковскую и Черновицкую области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, в Украине составляет 759 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в:

Сумской области — 1 тыс. 62,

Николаевской области — 1 тыс. 64,

Полтавской области — 1 тыс. 16.

Напомним, карантин в Украине усиливают еще в одном регионе — Винницкая область с 18 ноября переходит в «красную» зону.