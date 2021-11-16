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«Красная» Украина – суровый карантин введен в 18 регионах. Фото: bazarmedia.info

«Красная» Украина — суровый карантин введен в 18 регионах (КАРТА)

16 ноя 2021, 10:56
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Карантин в Украине ужесточили до максимума в 18 регионах. «Красная» зона карантина введена в Киеве и 17 областях.

Туда входят Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области. В то же время к «оранжевой» зоне отнесли Винницкую, Закарпатскую, Полтавскую, Харьковскую и Черновицкую области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, в Украине составляет 759 на 100 тыс. населения.


Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в:

  • Сумской области — 1 тыс. 62,
  • Николаевской области — 1 тыс. 64,
  • Полтавской области — 1 тыс. 16.

Напомним, карантин в Украине усиливают еще в одном регионе — Винницкая область с 18 ноября переходит в «красную» зону.

Источник: Ракурс


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