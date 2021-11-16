«Красная» Украина — суровый карантин введен в 18 регионах (КАРТА)https://racurs.ua/n163114-krasnaya-ukraina-surovyy-karantin-vveden-v-18-regionah-karta.htmlРакурс
Карантин в Украине ужесточили до максимума в 18 регионах. «Красная» зона карантина введена в Киеве и 17 областях.
Туда входят Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В «желтой» зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области. В то же время к «оранжевой» зоне отнесли Винницкую, Закарпатскую, Полтавскую, Харьковскую и Черновицкую области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, в Украине составляет 759 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в:
- Сумской области — 1 тыс. 62,
- Николаевской области — 1 тыс. 64,
- Полтавской области — 1 тыс. 16.
Напомним, карантин в Украине усиливают еще в одном регионе — Винницкая область с 18 ноября переходит в «красную» зону.