Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порноматеріали демонстрували луцьким школярам під час онлайн-уроків, фото: «2ГИС»

Відео для дорослих показували під час онлайн-навчання п’ятикласникам у Луцьку

16 лис 2021, 11:18
999

Відео для дорослих з’явилося відразу на кількох уроках онлайн-навчання учнів п’ятих класів із різних шкіл обласного центру Волинської області. Також до онлайн-уроків під ніками школярів почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися.

В результаті директори шкіл звернулися до кіберполіції, повідомляє ТСН.

На думку експертів, така ситуація могла виникнути з кількох причин:

  • шпигунське програмне забезпечення могло «злити» відповідну інформацію зловмисникам;
  • або причиною став користувач, який спеціально роздав відповідні акаунти.

Зазначається, що ця ситуація викликає занепокоєння і в батьків школярів — оскільки більшість з них працюють, діти на онлайн-уроках займаються самостійно. А гарантій, що така ситуація не виникне знову, немає.


Нагадаємо, торік, за даними соціологів, близько половини українців негативно оцінили якість дистанційного навчання школярів.

Джерело: ТСН


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів