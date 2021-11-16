Відео для дорослих показували під час онлайн-навчання п’ятикласникам у Луцьку

Порноматеріали демонстрували луцьким школярам під час онлайн-уроків, фото: «2ГИС»

https://racurs.ua/ua/n163116-video-dlya-doroslyh-pokazuvaly-pid-chas-onlayn-navchannya-p-yatyklasnykam-u-lucku.html

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Відео для дорослих з’явилося відразу на кількох уроках онлайн-навчання учнів п’ятих класів із різних шкіл обласного центру Волинської області. Також до онлайн-уроків під ніками школярів почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися.

В результаті директори шкіл звернулися до кіберполіції, повідомляє ТСН.

На думку експертів, така ситуація могла виникнути з кількох причин:

шпигунське програмне забезпечення могло «злити» відповідну інформацію зловмисникам;

або причиною став користувач, який спеціально роздав відповідні акаунти.

Зазначається, що ця ситуація викликає занепокоєння і в батьків школярів — оскільки більшість з них працюють, діти на онлайн-уроках займаються самостійно. А гарантій, що така ситуація не виникне знову, немає.

Нагадаємо, торік, за даними соціологів, близько половини українців негативно оцінили якість дистанційного навчання школярів.

Джерело: ТСН