Співпрацювали з СБУ – Аваков про підозрюваних у справі Шеремета. Фото: МВС

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Справу Шеремета прокоментував колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На його думку, підозрювані у виконанні вбивства журналіста Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь могли співпрацювати з СБУ.

Аваков розповів, що ще влітку 2019 року, коли Зеленський очолив країну, а підозрюваних у вбивстві ще не затримали, президент, тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка і голова Офісу президента Андрій Богдан отримали доступ до матеріалів справи. Про це екс-міністр розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Тоді я вперше звернув увагу на те, що запис трьох відеокамер з місця злочину (в грудні 2019 Аваков говорив про зникнення записів із чотирьох камер — ред.), яку вилучали співробітники СБУ, зникли, — зазначив Аваков.

Колишній міністр розповів, що з цим питанням він звернувся голови СБУ Івана Баканова. Після проведеного розслідування відомство зазначило, що це безпідставне звинувачення і записи не зникали.

Аваков не погоджується з таким результатом розслідування. Він додав, що вважає Кузьменко, Антоненко і Дугарь виконавцями злочину.

Вони могли знати, а могли не знати до кінця, проти кого вони це роблять. Коли їм справу замовили, за якою процедурою — це окрема розмова, — заявив Аваков.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні минулого року обвинувальний акт щодо них направили до суду. Усі фігуранти заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Громадськість також розкритикувала припущення слідства.

Джерело: «Українська правда»