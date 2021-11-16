Аваков розповів про зв’язки з Разумковим і Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n163118-avakov-rozpoviv-pro-zv-yazky-z-razumkovym-i-tymoshenko.html

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Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, розповів про комунікацію з екс-очільником Верховної Ради Дмитром Разумковим та нардепом Юлією Тимошенко. Також він заявив, що вірить в успіх партії Разумкова на наступних виборах до парламенту.

Вірю, а чого не пройде (до Ради — ред.)… Я його не консультую, бо він сам, наскільки знаю, політичний консультант. Але ми досить часто бачимося, і мені цікаво з ним розмовляти, — заявив Аваков в інтерв’ю для «Української правди».

Також він підтвердив, що спілкується із Тимошенко.

І з Юлією Володимирівною. Звичайно, обов’язково. У неї як завжди — на всі свої точки зору і без сумніву вона готова взяти всі ролі в цій країні на себе. І так само готова делегувати їх різним людям, — підтвердив Аваков.

Разом з тим екс-міністр заявив, що для нього «не дуже цікаво бути в парламенті, за партою для генерації законодавчих актів». Окрім цього, за його словами, політики «потихеньку повинні говорити суспільству правду».

Можливо, мені не треба йти до парламенту навіть незалежно від того, що маю високий рейтинг чи низький рейтинг. Можливо, для деяких політиків інша роль є важливою, — підсумував колишній член Кабміну.



Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що Україна «задовбалася від приватних політичних проектів, які кожен будує під себе». Він назвав себе прихильником балансу та добрим продюсером. Аваков перелічив політиків, з якими можна створити політичний альянс, згадавши про Разумкова, Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Ігоря Смешка.

Джерело: «Українська правда»