Когда регионы начнут выходить из «красной» зоны карантина – ответ Минздрава. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n163120-kogda-regiony-nachnut-vyhodit-iz-krasnoy-zony-karantina-otvet-minzdrava.html

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Карантин в Украине начнут ослаблять в отдельных регионах уже на следующей неделе. По данным Министерства здравоохранения, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости.

Также в этих регионах выписки стали стабильно превышать госпитализации, снизился процент занятых коек с кислородом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на своем брифинге 16 ноября.

Считаю, что вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами, — сказал он.

Ляшко добавил, что с начала введения карантина красного уровня эпидбезопасности прошло 30 дней. Речь идет о Херсонской области.

Система здравоохранения имеет 78 тыс. коек, предназначенных для больных с коронавирусом. На сегодня занято 49 тыс. коек, процент занятых коек с кислородом составляет 64%.

Напомним, карантин в Украине ужесточили до максимума в 18 регионах. «Красная» зона карантина введена в Киеве и 17 областях. 18 ноября туда перейдет и Винницкая область.