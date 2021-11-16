На Банковой говорят, что я, Ахметов и Яценюк подговорили Разумкова — Аваков

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Конфликт экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова со «Слугой народа» в Офисе президента якобы связывают с влиянием олигарха Рината Ахметова, бывшего главы МВС Арсения Авакова и экс-главы Кабмина Арсения Яценюка.

«Лично Ахметов попросил, и они вместе с Яценюком, вдвоем зарегистрировали партию для товарища Разумкова, подговорили Разумкова, подговорили Рината и запустили всю эту провокацию. Теперь этот тандем, это трио атакует уважаемого товарища президента». Я вам пересказал краткое содержание совещания, которое состоялось в Офисе президента на эту тему, — заявил Аваков в интервью для «Украинской правды».

По словам экс-министра, на Банковой приняли решение, как отвечать на его появления в СМИ, а также на постоянную критику Яценюка и демарш Разумкова.

Подоляк (политтехнолог, советник Ермака — ред.) при одобрении своих руководителей запустил это в прессу, — считает Аваков.

Вместе с тем он подтвердил, что находится «в нормальных отношениях с Ахметовым».

У меня определенный сентимент, потому что в 2014 году в Мариуполе была проведена наша ключевая операция с полком «Азов» и вооруженными силами. Тогда мы выбили из города бандитов, и вдруг обнаружили, что нам не хватает сил удерживать город. Я обратился к Ринату… Порядок в городе мы несколько дней держали через совместные патрули дружинников от заводов (Ахметова — ред.), добробатов, остатков полиции, — рассказал Аваков.



Напомним, по данным СМИ, сейчас у Ахметова не самые лучшие отношения с властью Владимира Зеленского.

Источник: «Украинская правда»