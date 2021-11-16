Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, фото: suslov.com.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 13 ноября опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, среди респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:

за Зеленского проголосовали бы 23,1% опрошенных;

за пятого президента Украины Петра Порошенко — 13,3%;

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,7%;

за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко — 9,2%;

за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 8,3%;

за лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 7,0%;

за главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,9%;

за экс-премьера Владимира Гройсмана — 6,1%;

за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 3,3%.

Рейтинги других кандидатов — менее 3%.

Отмечается, что Зеленский побеждает во всех возможных вариантах второго тура с ближайшими оппонентами: