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Ракурс
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, фото: suslov.com.ua

Новый рейтинг политиков — Зеленский первый, но отрыв во втором туре сократился

16 ноя 2021, 11:58
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 13 ноября опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, среди респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:

за Зеленского проголосовали бы 23,1% опрошенных;

  • за пятого президента Украины Петра Порошенко — 13,3%;
  • за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,7%;
  • за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко — 9,2%;
  • за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 8,3%;
  • за лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 7,0%;
  • за главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,9%;
  • за экс-премьера Владимира Гройсмана — 6,1%;
  • за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 3,3%.

Рейтинги других кандидатов — менее 3%.


Отмечается, что Зеленский побеждает во всех возможных вариантах второго тура с ближайшими оппонентами:

  • в паре Зеленский-Порошенко результат будет составлять 59% против 41%;
  • в паре Зеленский-Тимошенко — 59% против 41%;
  • в паре Зеленский-Бойко — 62% против 38%.

Источник: Ракурс


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