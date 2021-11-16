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Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, фото: suslov.com.ua
Новый рейтинг политиков — Зеленский первый, но отрыв во втором туре сократилсяhttps://racurs.ua/n163121-novyy-reyting-politikov-zelenskiy-pervyy-no-otryv-vo-vtorom-ture-sokratilsya.htmlРакурс
Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 13 ноября опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, среди респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:
за Зеленского проголосовали бы 23,1% опрошенных;
- за пятого президента Украины Петра Порошенко — 13,3%;
- за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,7%;
- за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко — 9,2%;
- за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 8,3%;
- за лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 7,0%;
- за главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,9%;
- за экс-премьера Владимира Гройсмана — 6,1%;
- за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 3,3%.
Рейтинги других кандидатов — менее 3%.
Отмечается, что Зеленский побеждает во всех возможных вариантах второго тура с ближайшими оппонентами:
- в паре Зеленский-Порошенко результат будет составлять 59% против 41%;
- в паре Зеленский-Тимошенко — 59% против 41%;
- в паре Зеленский-Бойко — 62% против 38%.
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