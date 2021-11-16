“Вовина тисяча” здійняла галас в соцмережах - інтернет схвалює та іронізує

https://racurs.ua/ua/n163124-vovyna-tysyacha-zdiynyala-galas-v-socmerejah-internet-shvaluie-ta-ironizuie.html

Ракурс

Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що українці отримають по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу двома дозами.

Соціальні мережі бурхливо зустріли цю заяву президента. «Ракурс» зібрав частину мемів та дописів на тему виплати тисячі гривень за повністю пройдений курс вакцинації від Covid-19.

Іронічно оцінив такий стимул влади для українців, які не хочуть вакцинуватися, екс-міністр Володимир Омелян. Він назвав ініціативу від президента зворушиливою, але нагадав про два «але»: кошти будуть тільки через «Дію» і витратити їх можна лише на абонемент в спортзалі, похід в кіно чи музей, або внутрішній транспорт.

А на авіаквиток навіть в одну сторону не вистачить з нинішніми цінами, — написав нинішній соратник пятого президента України.

Нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина визнала, що президент нарешті не на жарт включився в агітацію за вакцинацію.

Можна скільки завгодно стібати «вовину тисячу», але це-одна зі стратегій, яку використовують в усьому світі-фінансова винагорода за щеплення. І часто це працює, — написала Стефанишина на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона вважає, щофінансова мотивація допоможе підтримати вакцинацію після того, як закінчиться нинішня хвиля, спричинена передусім заборонами для нещеплених.

Тепер підуть ті, кому приємно отримати за це своє нелегке рішення ваучер аж на 1000 грн. Ось і подивимося, скільки в нас насправді антиваксів, — вважає Стефанишина і нагадала, що 6 млрд грн, які планують витратити на заохочення вакцинації спрямується на сфери, які дуже постраждали від ковіду — кіно, перевезення, культуру і спорт.

Відреагував на новину й екс-міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він в цілому вітає ініціативу, але звернув увагу, що вона мало вплине на бажання вакцинуватися пенсіонерам і літнім людям.