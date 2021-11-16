Мер курортного міста-порту на Азові подав у відставку

Валерій Баранов, фото: «Суспільне»

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Ракурс

Мер міста Бердянська Запорізької області Валерій Баранов подав у відставку.

Про це він заявив сьогодні, 16 листопада, під час «Депутатського дня» у міськраді, повідомляє видання «Суспільне».

Рішення йти у відставку 64-річний Баранов мотивував неможливістю співпрацювати з нинішнім складом міськвиконкому, а також віком.

Розумію, що переробити роботу міськради неможливо. Враховуючи безвихідну ситуацію, мій вік та особисті мотиви, я вимушений подати у відставку та побажати вам успіхів у роботі, — заявив він.

За словами Баранова, який став мером, перемігши на місцевих виборах у 2020 році як кандидат від партії «За майбутнє", він розумів, що працювати без більшості в міській раді буде складно.

Але сподівався що поступово вдасться об'єднати всіх для того, щоб розвивати місто. Але дружньої роботи не склалося. Весь рік довелось працювати в умовах агресії та деструктиву, — заявив він.

За відставку Баранова, ще мають проголосувати народні депутати на сесії, яка запланована на 18 листопада. У разі звільнення Баранова з посади, його обов‘язки виконуватиме секретар міської ради Олександр Свідло.

Джерело: «Суспільне»