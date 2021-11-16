МОЗ проілюструвало смертність від “ковіду” - 25 тролейбусів з померлими

https://racurs.ua/ua/n163127-moz-proilustruvalo-smertnist-vid-kovidu-25-troleybusiv-z-pomerlymy-foto.html

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Смертність від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні проілюстрували за допомогою тролейбусів з померлими.

Сьогодні в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19 — 838 осіб. Бережіть себе та рідних, зробіть щеплення вже сьогодні, поки завтра не стало запізно, — зазначили 16 листопада у Міністерстві охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні станом на ранок вівторка підтвердили у понад 16 тис. осіб, зокрема в 1 тис. 168 дітей та 327 медпрацівників. До лікарень з COVID-19 потрапили більше 2 тис. пацієнтів. Також за минулу добу померли 838 українців, загалом з початку пандемії хвороба забрала життя 77 тис. 985 громадян.

Найбільша кількість підтверджених випадків вчора була зареєстрована у:

Дніпропетровській області (1 тис. 635),

Одеській області (1 тис. 549),

Києві (1 тис. 481),

Запорізькій області (1 тис. 84),



Полтавській області (1 тис.).

Нагадаємо, у світі «ковід» став причиною смерті понад 5 млн осіб. Україна посідає 16 місце за кількістю випадків захворювання.