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Ракурс
Ольга Коваль, фото: Верховная Рада

«Поиски ведьм» в СН продолжаются — депутат попала в немилость из-за Разумкова

16 ноя 2021, 14:26
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Партия «Слуга народа» на своем заседании 15 ноября за связи с бывшим спикером Дмитрием Разумковым исключила из состава своего политсовета народного депутата Ольгу Коваль.

В то же время, Коваль, которая попала в парламент, будучи № 57 в избирательном списке «Слуги народа», остается членом фракции. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на сразу три источника в руководстве партии.

Олю Коваль исключили из политсовета из-за связи с Разумковым, — рассказал один из собеседников издания.

Коваль недавно вступила в созданное Разумковым межфракционное объединение «Разумная политика».


Также из политсовета «Слуги народа» исключили депутата Киевсовета Георгия Зантарию. Это решение мотивировалось тем, что он офицер СБУ и по закону не может быть членом партии.

Источник: LIGA.net


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