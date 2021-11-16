«Поиски ведьм» в СН продолжаются — депутат попала в немилость из-за Разумкова

«Поиски ведьм» в СН продолжаются — депутат попала в немилость из-за Разумковаhttps://racurs.ua/n163139-poiski-vedm-v-sn-prodoljautsya-deputat-popala-v-nemilost-iz-za-razumkova.htmlРакурс
Партия «Слуга народа» на своем заседании 15 ноября за связи с бывшим спикером Дмитрием Разумковым исключила из состава своего политсовета народного депутата Ольгу Коваль.
В то же время, Коваль, которая попала в парламент, будучи № 57 в избирательном списке «Слуги народа», остается членом фракции. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на сразу три источника в руководстве партии.
Олю Коваль исключили из политсовета из-за связи с Разумковым, — рассказал один из собеседников издания.
Коваль недавно вступила в созданное Разумковым межфракционное объединение «Разумная политика».
Также из политсовета «Слуги народа» исключили депутата Киевсовета Георгия Зантарию. Это решение мотивировалось тем, что он офицер СБУ и по закону не может быть членом партии.
Источник: LIGA.net