До організатора акцій антивакцинаторів прийшла СБУ

https://racurs.ua/ua/n163141-do-organizatora-akciy-antyvakcynatoriv-pryyshla-sbu-video.html

Ракурс

До Остапа Стахіва, відомого своїми провокативними діями противника вакцинацій, у Львові прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який оприлюднив відео з місця події.

Сьогодні, 16 листопада, в Остапа Стахіва проводять обшуки і вручають підозру СБУ, — зазначив Зінкевич.

Під час перебування спецслужбовців у квартирі Стахіва надійшло анонімне повідомлення про замінування будинку.

До будинку 35-річного Стахіва також прийшли кілька десятків його однодумців, зокрема як пишуть місцеві ЗМІ, проросійські провокатори. Сам Стахів став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у соцмереж заявив, що ковіду не існує.

Раніше депутат Львівської міськради Ігор Шолтис звернувся до СБУ через антивакцинаторські дії Стахіва. Шолтис вважає, що Стахіва можуть координувати спецслужби Росії.