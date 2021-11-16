До організатора акцій антивакцинаторів прийшла СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163141-do-organizatora-akciy-antyvakcynatoriv-pryyshla-sbu-video.htmlРакурс
До Остапа Стахіва, відомого своїми провокативними діями противника вакцинацій, у Львові прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який оприлюднив відео з місця події.
Сьогодні, 16 листопада, в Остапа Стахіва проводять обшуки і вручають підозру СБУ, — зазначив Зінкевич.
Під час перебування спецслужбовців у квартирі Стахіва надійшло анонімне повідомлення про замінування будинку.
До будинку 35-річного Стахіва також прийшли кілька десятків його однодумців, зокрема як пишуть місцеві ЗМІ, проросійські провокатори. Сам Стахів став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у соцмереж заявив, що ковіду не існує.
Раніше депутат Львівської міськради Ігор Шолтис звернувся до СБУ через антивакцинаторські дії Стахіва. Шолтис вважає, що Стахіва можуть координувати спецслужби Росії.