Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 17 листопада місцями буде ясною та морозною.

На вулиці стане значно холодніше — вночі стовпчики термометрів покажуть від 6° морозу до 4° тепла, а вдень від 4° морозу до 7° із позначкою плюс. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 17 листопада буде ясною та холодною. Вночі температуру повітря прогнозують від 5° морозу до 2° тепла, а вдень температура повітря очікується від 4° морозу до 2° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−6 м/с.

Погода в Харкові завтра теж буде морозною та ясною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−6° морозу, а вдень температура повітря очікується від 5° морозу до 2° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 1−3 м/с.

Погода в Одесі у середу місцями буде хмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−4° тепла, а вдень обіцяють 1−5° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−8 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде ясною, вранці можлива хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−1° морозу, а вдень обіцяють 0−7° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−6 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 9 листопада жителі кількох сіл на Закарпатті стали свідками веселки — унікального для цієї пори року явища.