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Погода в Україні. Фото: flickr.com

Дощі та морози — погода в Україні на 18 листопада (КАРТА)

17 лис 2021, 17:09
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Погода в Україні 17 листопада місцями буде дощовою. В деяких областях небо затягнуть хмари, а в низці областей буде ясно.

Вночі температура повітря буде коливатися від 5° морозу до 5° тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5° морозу до 6° із позначкою плюс. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 18 листопада, дані: Gismeteo

Опади у Європі 18 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Києві 18 листопада буде місцями дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують від 4° морозу до 2° тепла, а вдень температура повітря очікується від 4° морозу до 4° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−7 м/с.

Погода в Києві 18 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Харкові у четвер буде хмарною та ясною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−7° морозу, а вдень температура повітря очікується від 5° морозу до 4° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−6 м/с.

Погода в Харкові 18 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі завтра буде хмарною, очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5° тепла, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Одесі 18 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною та дощовою вдень. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−5° тепла, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода у Львові 18 листопада, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 18 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка на 18 листопада. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 листопада в Україні стане прохолодніше. Вночі обіцяли сильні заморозки, а вдень ще триматиметься плюсова температура повітря.

Джерело: Ракурс


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