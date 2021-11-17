Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 17 листопада місцями буде дощовою. В деяких областях небо затягнуть хмари, а в низці областей буде ясно.

Вночі температура повітря буде коливатися від 5° морозу до 5° тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5° морозу до 6° із позначкою плюс. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 18 листопада буде місцями дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують від 4° морозу до 2° тепла, а вдень температура повітря очікується від 4° морозу до 4° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−7 м/с.

Погода в Харкові у четвер буде хмарною та ясною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−7° морозу, а вдень температура повітря очікується від 5° морозу до 4° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−6 м/с.

Погода в Одесі завтра буде хмарною, очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5° тепла, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною та дощовою вдень. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−5° тепла, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 листопада в Україні стане прохолодніше. Вночі обіцяли сильні заморозки, а вдень ще триматиметься плюсова температура повітря.