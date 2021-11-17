Зробити щеплення анонімно пропонують на Закарпатті. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163204-zrobyty-scheplennya-anonimno-proponuut-na-zakarpatti.html

Ракурс

Вакцинація проти коронавірусу триває. На Закарпатті ввели анонімну вакцинацію для людей, які з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про наявність щеплення.

Наразі можливість зробити щеплення анонімно мають усі мешканці в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді. Про це повідомляє ZAXID. net.

Повідомляється, що в області було проведено соцдослідження й наразі на Закарпатті нараховується чотири тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Кількість фальшивих сертифікатів почала стрімко зростати після запровадження обов’язкової вакцинації для держслужбовців, медиків і вчителів.

Для охочих зробити вакцинацію анонімно доступні також усі види вакцин, які зараз використовуються в Україні.

Ми будемо вести облік щодо кількості людей, які отримають щеплення анонімно, а також будемо просити пацієнтів підписати згоду про щеплення перед процедурою, але також анонімно — під псевдонімом. Також мусимо використовувати ці псевдоніми для можливості отримання людиною другої дози щеплення, — додав лікар Віктор Петров.

У медичному центрі працівники, які проводитимуть анонімну вакцинацію не засуджуватимуть людей і не присоромлюватимуть за їх попередні помилки та переконання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин для невакцинованих більшість українців вважають обмеженням прав людини. Таку думку підтримують майже три чверті опитаних (71%).

Джерело: ZAXID. net