Опитування. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163200-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-obmejen-dlya-nevakcynovanyh-opytuvannya.html

Ракурс

Карантин для невакцинованих більшість українців вважають обмеженням прав людини. Таку думку підтримують майже три чверті опитаних (71%).

Натомість 26% — протилежної думки. Про це стало відомо з результатів опитування групи «Рейтинг».

Найбільше людей, які підтримують карантинні обмеження, перебувають у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався. При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. 14% — підтримують таких діячів.

55% підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% — проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти — 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують — 65%.

Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування в громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва й Центру, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилять у «жовтій» зоні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що тепер наявність повного курсу вакцинації з двох щеплень стане необхідною для відвідування закладів за цього рівня епідеміологічної небезпеки.