Опрос. Фото: istock

https://racurs.ua/n163200-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-ogranicheniyam-dlya-neprivityh-opros.html

Ракурс

Карантин для невакцинированных большинство украинцев считает ограничением прав человека. Такое мнение поддерживают около трех четвертей опрошенных (71%).

26% — противоположного мнения. Об этом стало известно из результатов опроса группы «Рейтинг».

Больше всего людей, поддерживающих карантинные ограничения, находятся в Киеве, среди людей старшего возраста и уже привитых. При этом 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинировались от коронавируса. 35% респондентов безразличны по этому поводу. 14% поддерживают таких деятелей.

55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% против этого. Запрет посещать общественные учреждения без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, а не поддерживают — 65%.

В общем, обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также пребывание в общественных местах только с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают пожилые люди, жители Киева и Центра, а также те, кто лоялен к вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилят в «желтой» зоне. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что теперь наличие полного курса вакцинации из двух прививок станет необходимым для посещения заведений на этом уровне эпидемиологической опасности.