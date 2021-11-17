Минздрав. Фото: Istock

https://racurs.ua/n163180-minzdrav-ujestochaet-karantin-v-jeltoy-zone-obyajut-imet-dve-privivki.html

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Карантин в Украине ужесточат в «желтой» зоне. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что теперь наличие полного курса вакцинации из двух прививок станет необходимым для посещения заведений при этом уровне эпидемиологической опасности.

Полный курс вакцинации будут требовать как от работников, так и от посетителей. Об этом Ляшко рассказал на брифинге.

Изменения будут предусматривать, что и в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей, — заявил он.

Сейчас в «желтых» зонах (в отличие от «красных») достаточно всего одной прививки для работников ресторанов, непродовольственных магазинов, спортклубов и прочей сферы услуг, а также для их посетителей. Минздрав хочет ужесточить это правило и обязать проходить полный курс вакцинации.

При этом многие украинцы не могут вовремя получить сертификаты о полной вакцинации из-за медленного внесения информации в базы данных.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине вскоре может сократиться. С самой суровой зоны адаптивного карантина могут выйти Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Это может произойти уже на следующей неделе.