Коктейль COVID-вакцин – эффективность третьей дозы оценили медики. Фото: pon.org.ua

https://racurs.ua/n163148-kokteyl-covid-vakcin-effektivnost-tretey-dozy-ocenili-mediki.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Некоторые страны начали проводить ревакцинацию, то есть прививки третьей (бустерной) дозой.

Как влияет на иммунитет третья доза препаратами AstraZeneca или Pfizer, которую вводят после курса CoronaVac, рассказали медики из Чили и Малайзии. Информацию обнародовали в пресс-службах медицинских ведомств.

Как третья доза после курса CoronaVac усиливает защиту:

до 74% повышает эффективность дополнительных доз CoronaVac;

до 94% - доза AstraZeneca;

до 95% - доза Pfizer.

В октябре Минздрав Чили опубликовал данные об эффективности третьей дозы различными вакцинами против появления симптомов COVID-19 и госпитализации. Третью дозу кололи после курса CoronaVac.

Результаты против симптомов коронавируса:

до 80% повышает эффективность дополнительных доз CoronaVac;

до 93% - доза AstraZeneca;

до 90% - доза Pfizer.

Против госпитализации:

до 88% повышает эффективность дополнительных доз CoronaVac;

до 96% - доза AstraZeneca;

до 87% - доза Pfizer.

Эти результаты подтверждают решение вводить бустерную дозу людям, которые привиты инактивированными вакцинами, — отметили в Минздраве Чили.

В Украине используется только одна инактивированная (на основе «убитого» вируса) вакцина против COVID-19 — CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что вакцинация от коронавируса поможет окончательно преодолеть пандемию.

Прививаться нужно будет каждый год. По данным ученых, через шесть месяцев после второй прививки иммунитет к коронавирусной инфекции начинает падать.