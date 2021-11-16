Коктейль COVID-вакцин – ефективність третьої дози оцінили медики. Фото: pon.org.ua

https://racurs.ua/ua/n163148-kokteyl-covid-vakcyn-efektyvnist-tretoyi-dozy-ocinyly-medyky.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Деякі країни почали проводити ревакцинацію, тобто щеплення третьою (бустерною) дозою.

Як впливає на імунітет третя доза препаратами AstraZeneca або Pfizer, яку вводять після курсу CoronaVac розповіли медики з Чилі та Малайзії. Інформацію оприлюднили у прес-службах медичних відомств.

Як третя доза після курсу CoronaVac посилює захист:

до 74% підвищує ефективність додаткова доза CoronaVac;

до 94% - доза AstraZeneca;

до 95% - доза Pfizer.

У жовтні МОЗ Чилі виклало дані про ефективність третьої дози різними вакцинами проти появи симптомів COVID-19 та госпіталізації. Третю дозу кололи після курсу CoronaVac.

Результати проти симптомів коронавірусу:

до 80% підвищує ефективність додаткова доза CoronaVac;

до 93% - доза AstraZeneca;

до 90% - доза Pfizer.

Проти госпіталізації:

до 88% підвищує ефективність додаткова доза CoronaVac;

до 96% - доза AstraZeneca;

до 87% - доза Pfizer.

Ці результати підтверджують рішення вводити бустерну дозу людям, які щеплені інактивованими вакцинами, — наголосили в МОЗ Чилі.

В Україні застосовується лише одна інактивована (на основі «вбитого» вірусу) вакцина проти COVID-19 — CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що вакцинація від коронавірусу допоможе остаточно подолати пандемію.

Робити щеплення потрібно буде щороку. За даними вчених, через шість місяців після другого щеплення імунітет до коронавірусної інфекції починає падати.