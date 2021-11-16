Карантин в Україні. Фото: КМДА

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«Червона» зона карантину в Україні незабаром може скоротитися.

З найсуворішої зони адаптивного карантину можуть вийти Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області. Це може статися вже наступного тижня. Про це 16 листопада заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу, який транслювався на Facebook-сторінці групи.

З наступного тижня ми можемо побачити активний вихід з «червоного» рівня епіднебезпеки. Ми бачимо чотири регіони, які є найближчими кандидатами на вихід вже з наступного тижня — Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області, — заявив він.

Також він додав, що до цих областей також може доєднатися Львівська область.

Нагадаємо, 15 листопада в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в низці областей зменшився відсоток захворюваності. Не виключено, що з наступного тижня в Україні почнуть послаблювати карантин. Наприклад, у Херсонській області від початку введення в дію карантину червоного рівня епідеміологічної небезпеки минуло 30 днів.